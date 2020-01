Polícia Civil tenta coibir consolidação do PCC no DF

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil (PCDF) deflagrou nesta terça-feira (7) uma megaoperação contra a consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Distrito Federal. 120 policiais estão nas ruas cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão.

De acordo com as investigações, a célula do PCC é composta por, pelo menos, 30 membros. Eles estariam trabalhando para desenvolver e consolidar a organização no DF pelo fato de a alta cúpula da facção estar cumprindo pena no Presídio Federal de Brasília há cerca de um ano.

Ainda segundo os investigadores, o grupo tem núcleos específicos de atuação: uma parte se dedicava a crimes de roubo e tráfico de drogas, enquanto a outra articulava a consolidação do grupo no DF. Os criminosos contavam com auxílio de advogados, além de outros presidiários e ex-presidiários.

Coordenada pela Divisão de Repressão a Facções Criminosas (Difac), a operação foi batizada de Guardiã 61. As investigações vêm sendo realizadas há cerca de um ano. Nesta terça (7), os mandados são cumpridos em várias regiões do DF.

O Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional (Nupri) do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do DF (Sesipe) auxiliam na operação.