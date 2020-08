Polícia Civil recebe 1,5 mil máscaras para proteção de policiais

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recebeu 1,5 mil máscaras que serão distribuídas aos agentes. Os EPI’s são resultado de uma doação do programa todos Contra a Covid, do GDF, que é coordenado pelo vice-governador Paco Britto. Nos próximos dias mais 1,5 mil frascos de álcool gel serão entregues à PCDF.

As máscaras são confeccionadas em tecido e laváveis para reutilização. As doações feitas pelo programa já somam mais de 250 mil unidades. A máscara, além de ser item de proteção obrigatório no Distrito Federal, tornou-se extremamente necessária, principalmente para pessoas que precisam ter contatos com outras – como é o caso de policiais.

“Essa doação proporciona proteção ao homem da segurança pública que não pode parar e é fundamental para este momento que estamos vivendo”, disse o secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo Souza Ferreira, que representou o secretário da pasta, Anderson Torres, durante ato de entrega dos itens de segurança, na sede da Polícia Civil. O diretor da PCDF, Robson Cândido, agradeceu a doação e a atenção do governo à Segurança Pública da Capital.

O vice-governador ressaltou o trabalho das polícias do Distrito Federal que, durante todo o tempo de pandemia do novo coronavírus, tem atuado para garantir segurança aos cidadãos do DF. “São verdadeiros heróis, pois estão, assim como os profissionais da saúde, na linha de frente, enfrentando o medo e as incertezas que esses tempos trouxeram para as pessoas”, frisou Paco Britto.

De acordo com ele, somente para a área da Segurança Pública, foram doadas cerca de 20 mil máscaras reutilizáveis para a proteção de policiais civis, militares e bombeiros do DF. “O governo Ibaneis não diferencia as polícias e estamos fazendo de tudo para garantir a saúde e a proteção de todas elas, que trabalham em prol da população do DF”, finalizou.

Com informações da Agência Brasília