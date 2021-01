Polícia Civil prende um dos autores de tentativa de latrocínio no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, no último sábado (30), um dos autores de uma tentativa de latrocínio que aconteceu no dia 24 de janeiro, no Recanto das Emas. De acordo com as informações divulgadas a dupla que cometeu o crime foi identificada, e o pedido de prisão foi expedido.

Confira o vídeo abaixo: