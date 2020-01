Polícia civil prende suspeitos de tráfico de drogas no Bairro Arapoanga

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil do DF prendeu, na tarde da última segunda-feira (6), dois suspeitos de tráfico de drogas. Uma equipe da 31 DP realizaram monitoramento no Bairro Arapoanga e através de levantamentos e denúncias anônimas chegaram ao local onde se encontravam os indivíduos.

Com eles foram encontrados diversos tipos de drogas, arma de fogo de uso restrito, munição e valores diversos, além de notas supostamente falsas que possivelmente estavam sendo repassadas no comércio local.

Os detidos já vinham sendo investigados por integrar uma gangue local, com diversas passagens pela polícia desde a adolescência. Um usuário menor de idade foi conduzido à DCA.

Operação Carcará

Em outra ação, os policiais da 31DP prenderam três pessoas em cumprimento a mandado de prisão. Dois foram presos preventivamente no Buritis II, por associação criminosa, em continuidade a Operação Carcará. O outro foi preso no Conjunto N do Arapoanga, contra ele constava mandado de prisão condenatória por roubo.

Com informações da PCDF