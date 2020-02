Polícia Civil prende motorista traficante de Planaltina-DF

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil, com a ajuda da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), prendeu em flagrante um traficante que usava o serviço de transporte de aplicativo para traficar cocaína e crack nas regiões de Sobradinho e Planaltina, no Distrito Federal.

De acordo com o CORD, o motorista preso traficava nas regiões mencionadas acima com um veículo adesivado com o nome da empresa de transporte por aplicativos. Sendo assim, por volta das 14h, a equipe da coordenação começou a monitorá-lo até que foi flagrada uma típica ação de tráfico, onde o traficante entregou uma certa quantidade de cocaína a um usuário e o mesmo devolveu uma quantia em dinheiro para o motorista.

Após presenciarem a ação de tráfico, o usuário foi abordado pelos policiais e confirmou que comprou o entorpecente com o motorista. Em seguida, o carro do traficante foi acompanhado e posteriormente abordado pelos agentes.

O motorista preso não estava com nenhuma substância ilícita no momento da abordagem, apenas com o dinheiro entregue pelo usuário da venda efetuada anteriormente. Já na residência do motorista em planaltina, os agentes encontraram cocaína e crack em grandes quantidades, além de acessórios do tráfico como balanças de precisão e plástico filme para embalagem da droga.

Como apurado, o tráfico realizado pelo motorista era diário e nos intervalos das corridas que aceitava. Além disso, há informações que deixam evidente que ele abastecia outros traficantes da região.

