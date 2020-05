Polícia Civil prende autores de receptação com mais de 60 cartões de crédito

PUBLICIDADE 

No final da tarde da última terça-feira (12), a Policia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio das equipes de Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade

Imaterial e as Fraudes (CORF) prenderam em flagrante duas pessoas acusadas de comprar R$ 19 mil em produtos estéticos com cartão clonado.

Os acusados, um que foi buscar as encomendas e outro para quem elas seriam entregues, foram autuados pelo crime de receptação, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão.

Na residência de um deles foram encontrados 66 cartões de crédito e uma impressora utilizada para confecção de cartões de crédito.

As pessoas que forem vítimas deste golpe devem registrar a ocorrência policial, inclusive pela DP Eletrônica (internet) e entrar em contato imediatamente com a instituição bancária correspondente.