Polícia Civil mira grupo que lucrava com falsos leilões de veículos

Policiais civis de Unaí-MG realizam nesta terça-feira (4) uma operação contra um grupo suspeito de crimes eletrônicos no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A quadrilha agia criando sites falsos de leilão de veículos.

São cumpridos 10 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão.

As investigações apontam que o grupo fazia falsos anúncios com valores bem mais baixos do que o de mercado. A vítima se interessava e dava um lance. Um dos suspeitos, então, entrava em contato e pedia um depósito bancário. A partir daí, os criminosos sumiam, e o comprador ficava no prejuízo.

Registros da Polícia Civil apontam que registradas mais de 900 ocorrências de fraudes de leilão falso em Minas Gerais em 2020. O prejuízo é estimado em R$ 50 milhões. Também foram localizados mais de 1 mil sites fraudulentos de leilões de carros.

Falso site do Detran-DF

Há cerca de duas semanas, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF) fez operação semelhante. Um grupo criminoso colocou no ar um site falso e induzia as pessoas a dar lances por meio de depósitos em contas bancárias.

O site colocado no ar pelo grupo criminoso é o https://leilaodetrandf.org/gov/home. A DRCC estima que os indivíduos conseguiram lucrar quase R$ 1 milhão (R$ 907.283,22) com os crimes.

Na ocasião, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município de Carangola-MG, com auxílio da Polícia Civil mineira (PCMG). Não se sabe, no entanto, se as duas ocorrências são do mesmo grupo criminoso.