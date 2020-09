Polícia Civil faz recambiamento de preso na operação “Poderoso Chefão”

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Policias da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) realizaram, nesta quarta-feira (23), o recambiamento de um dos presos da operação “Poderoso Chefão”.

O procedimento foi feito em desfavor do suspeito integrar uma organização criminosa armada, especializada em furtos mediante fraude a contas bancárias de vítimas de diversos Estados e do Distrito Federal. Os prejuízos arcados por pessoas físicas e jurídicas ultrapassam R$ 2.500.000,00.

Com o suporte logístico da Divisão de operações áreas (DOA), os policias foram até Campinas (SP). Em seguida, se deslocaram ao município de Itapira (SP) para a realização do recambiamento do preso na operação.

De acordo com a polícia, foi realizado o sequestro de um veículo do indivíduo com o objetivo de garantir eventual ressarcimento das vítimas e pagamento de custos e multas processuais.