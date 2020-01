Polícia Civil encontrou suspeito de feminicídio que estava foragido desde abril de 2019

PUBLICIDADE 

Neste domingo (19) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu com o apoio da Policia Civil do Goiais (PCGO) o indivíduo acusado do feminicidio de Luana Bezerra da Silva.

O caso ocorreu em abril do ano passado em Sobradinho II. Ele estava foragido desde abril e foi encontrado ontem na cidade de Anapolis (GO)

Entenda o caso

Luana Bezerra da Silva, de 28 anos, foi mais uma vítima de feminicídio no Distrito Federal. A mulher, grávida de três meses, foi morta a facadas pelo companheiro, Luiz Felipe Alves de Souza, 21, na frente da filha de nove anos. O caso aconteceu no dia 14 de abril de 2019, por volta de 12h, na Quadra AR 05, em Sobradinho II.

De acordo com o Sargento da PMDF, Valdireno Martins, a filha de Luana, uma criança de nove anos, testemunhou toda a agressão. “Ela nos contou que a mãe estava lavando roupa e que o homem chegou por trás e deu o golpe”, disse, ao Jornal de Brasília. Luiz não é pai da menina, mas tem um filho de cerca de um ano com a vítima, que estava gestante.

O crime aconteceu na casa onde o casal morava. O sargento estava em uma feira próxima ao local,e, após relatos de populares, se dirigiu a cena do crime . “A princípio lidamos com uma tentativa de feminicídio, mas, após uns 40 minutos, a vítima veio a óbito”, conta.

Luana sofreu uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) e foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda com vida, ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), mas morreu no local.

Luiz Felipe segue foragido. “Ele fugiu apenas de bermuda, todo ensanguentado. Vizinhos relataram que ele adentrou o muro do cemitério que fica nas redondezas da região”.