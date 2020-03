Polícia Civil do DF segue atendendo a população, mas cria regras

PUBLICIDADE 

Após o último decreto do GDF, que ordena que diversos serviços sejam paralisados até o dia 5 de abril, a Polícia Civil (PCDF) esclarece que seguirá realizando atendimento a público, por se tratar de um serviço essencial à sociedade. No entanto, há ressalvas.

Uma das regras criadas é a higienização das mãos. Ao entrar em uma das unidades, o cidadão será orientado a lavar as mãos antes de ser atendido. Depois, vem a segunda determinação. Nas recepções e/ou balcões, o requerente deverá respeitar uma distância mínima de dois metros durante o atendimento.

A PCDF afirma ainda que os servidores que trabalham no atendimento ao público deverão zelar para manter o mínimo de pessoas no ambiente, para evitar aglomerações.

Segundo a corporação, as medidas visam proteger tanto os servidores quanto a população. Confira trecho da nota divulgada:

A PCDF reforça o compromisso com a sociedade e não deixará de realizar sua missão institucional. Não irá esmorecer nesse momento de crise, de escala mundial. Ou seja, a instituição está acolhendo a todos que a ela se socorrer, porém com RESPONSABILIDADE SOCIAL. A distância no atendimento ao público é medida sanitária, indicada por autoridades no assunto do mundo todo. Existe, inclusive,

orientação para que os policiais peçam a colaboração dos usuários dos serviços, que evitem aglomerações e mantenham-se distantes um dos outros. O foco é proteger o cidadão e os policiais.