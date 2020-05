Polícia Civil do DF investigará agressões a jornalistas

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (área central), vai investigar as agressões a jornalistas em manifestação na Esplanada dos Ministérios, no último domingo (5).

Entre as vítimas, está o fotógrafo Dida Sampaio, do jornal O Estado de S. Paulo. O colega de profissão Ueslei Marcelino, da agência Reuters, registrou o momento em que Dida vai ao chão:

A manifestação reuniu milhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Sem máscaras e fazendo aglomeração, os manifestantes ecoaram o grito de “Lixo, lixo, lixo” enquanto o fotógrafo era amparado.

Dida estava em frente à rampa do Palácio do Planalto quando foi agredido. O fotógrafo empurrado e socado por algumas pessoas. Quando caiu, foi chutado. O também fotógrafo Orlando Brito, auxiliou o companheiro.

Outros jornalistas foram agredidos verbalmente durante o ato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, a 5ª DP irá investigar o caso.