Policia Civil divulga imagem de foragido

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), divulgou hoje (7) a imagem de um foragido da justiça acusado de roubo de veículos, ocorrido entre os dias 25 e 26 de setembro do ano passado. O crime aconteceu na EPS EQ 704/904, próximo a um centro universitário da Asa Sul.

De acordo com a polícia, o criminosos tem dois inquéritos instaurados nas 1ª e 29ª DPs por roubo. O foragido também já foi denunciado pelo MPDFT e responde a processo criminal.

As investigações apontaram que as duas vítimas, que eram mulheres, saiam da faculdade por volta

das 22h, quando no estacionamento externo ao lado da universidade, foram abordadas por dois

indivíduos, um deles armado com um revólver prata. As vítimas tiveram celulares, cartões, dinheiro, documento e aliança roubados.

Além disso, foram obrigadas a fornecer as senhas de seus cartões, onde os assaltantes realizaram compras na função crédito, totalizando o valor de R$ 2,3 mil e um saque de R$ 500.

Após descobrir que estava sendo procurado o homem fugiu de sua residência. Segundo seus familiares o rapaz está desaparecido há meses. A polícia desconfia que o foragido possa estar escondido nas regiões do jardim ingá, Novo gama ou Santa maria.

A PCDF disponibiliza dos seguintes meios para recebimento de denúncias:

• O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

• O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

• WhatsApp (61) 98626-1197;

• O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197