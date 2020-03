Polícia Civil divulga foto de autor de roubo no Parque da Cidade

PUBLICIDADE 

Guilherme Gomes

Uma adolescente, de 16 anos, foi assaltada perto do Nicolândia, no dia 01/11/2019. Ela foi abordada pelo assaltante que usava uma bicicleta de aplicativo. Ele anunciou o assalto e mandou a jovem entregar o seu aparelho de telefone celular. Após o roubo, o autor tirou selfies com o aparelho e as imagens foram arquivadas na nuvem da vitima.

A Polícia Civil do DF divulgou a foto do assaltante e pede ajuda para identificá-lo. Qualquer informação sobre o criminoso pode ser denunciada através do 197.