Polícia Civil amplia atendimento destinado à emissão de RG

PUBLICIDADE

Neste mês de dezembro alguns postos de identificação funcionarão aos sábados, nos turnos matutino e vespertino, para emissão da carteira de identidade. A iniciativa do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem o objetivo de equacionar a demanda populacional, que apresenta um crescimento sazonal neste mês em razão do período de festividades e de viagens programadas.

Com tal medida, houve a ampliação da capacidade de atendimento com a criação de 1.267 vagas extras no sistema de agendamento. Foram disponibilizadas novas vagas nas unidades do Posto de Identificação Biométrica na Asa Sul, no Cruzeiro, em Planaltina, em Samambaia, em Santa Maria, no Paranoá, em São Sebastião e em Brazlândia.

Para emissão de 1ª ou 2ª vias de carteira de identidade no DF é necessário fazer agendamento no site da PCDF. Para aqueles que não possuem acesso à internet, o agendamento pode ser feito pelo telefone 156.

As informações são da Agência Brasília