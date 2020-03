Polícia apreende 87 gramas de MDMA

PUBLICIDADE 

Os policiais militares prenderam, na noite deste sábado (7) na área central de Brasília, Três suspeitos por tráfico com drogas sintéticas MDMA, foram presos na noite do último sábado (7). Os traficantes se preparavam para ir para uma festa de música eletrônica quando foram detidos em flagrante.

A equipe de militares suspeitou de um veículo com três homens no estacionamento público do shopping Conjunto Nacional.

Foi realizada a abordagem e com eles e no veículo foram encontrados 87 gramas de MDMA, 4.247,00 reais em espécie, e duas balanças de precisão. Os homens informaram que iriam para uma festa rave.

A equipe conduziu os suspeitos e os objetos para a 5ª Delegacia de polícia.