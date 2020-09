Poda ou retirada de árvores: entenda como funciona atendimento às demandas

PUBLICIDADE

De janeiro ao fim de agosto deste ano, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) fez 48.374 podas e 5.741 supressões de árvores em todo o Distrito Federal. Essas ações resultaram em 50 mil metros cúbicos de lixo verde recolhidos pela Novacap.

Quando uma solicitação para poda de árvore em área pública chega à Novacap, ela entra numa fila para execução. A metodologia segue a Decisão nº 2832/2018, encaminhada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). As regras estipuladas pela Corte ajudam a priorizar e ordenar o atendimento às solicitações, que devem ser registradas através do Sistema de Ouvidorias da empresa, do Governo do Distrito Federal e das Administrações Regionais. Com base na determinação do tribunal, não são admitidas inclusões encaminhadas por outras vias.

O serviço é feito pelo Departamento de Parques e Jardins (DPJ), da Novacap, da mais antiga para a mais recente. “Em caso de urgência, os técnicos da divisão de manutenção de áreas verdes fazem vistoria para identificar o grau de prioridade quanto ao risco de queda ou qualquer dano que possa ser causado para a população”, explica o diretor Raimundo Silva.

Antes do início da atual gestão do GDF, havia demanda reprimida de quatro anos atrás. Atualmente, a vistoria para uma solicitação de poda leva até 60 dias. No entanto, em casos que possam comprometer, principalmente, a integridade das pessoas ou colocar a via em risco de algum colapso, ela entra na rotina emergencial para atendimento.

A partir dessa avaliação especializada, a execução dos trabalhos é autorizada ou não para a poda ou supressão, ou seja, remoção de espécies mortas e caídas para manutenção da arborização da cidade.

Intervenção mínima

O princípio da manutenção da arborização é a intervenção mínima. Assim sendo, é importante frisar que nem todo pedido culmina em uma poda ou supressão. Por isso, a Novacap, antes de qualquer ação, encaminha um especialista para avaliar se algo precisa ser feito e, se sim, de qual tipo.

A Novacap mantém diariamente, pelo menos, 40 equipes – cerca de 500 funcionários – trabalhando nas ações de poda, retirada dos resíduos, supressão e roçagem enviadas pelos cidadãos por meio das ouvidorias do GDF. “São serviços que garantem a segurança e a qualidade de vida dos moradores das 33 regiões administrativas da cidade”, destaca Raimundo. Com o fim da pandemia do novo coronavírus, o grupo de risco retorna às atividades de campo e a força de trabalho tende a aumentar.

Somente nesta semana, a Companhia já atendeu 19 regiões administrativas – Plano Piloto, Sudoeste, SIA, Taguatinga, Guará, Park Way, Gama, Núcleo Bandeirante, Lagos Sul e Norte, Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Riacho Fundo I, Samambaia, Brazlândia, Ceilândia, Santa Maria e Recanto das Emas.

Solicitações

Para incluir uma solicitação no roteiro de demandas da companhia, a população precisa acionar as Ouvidorias, seja da administração regional, da Novacap (3403-2626) ou, ainda, a Geral do GDF (162 ou ouv.df.gov.br).

