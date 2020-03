PMs e bombeiros aprovados em concurso são convocados

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) divulgou, nesta quarta-feira (11), a lista com os nomes convocados para o curso de formação de praças da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF). São 750 PMs e 355 bombeiros.

A admissão foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF). Agora, os policiais convocados precisam comparecer ao Departamento de Gestão pessoal da PMDF com a documentação necessária. As datas específicas para apresentação dos documentos, que variam de 24 a 27 de março, estão especificadas no edital.

Os bombeiros aprovados também estão convocados para apresentar documentação. O local de entrega é no 12º Grupamento de Bombeiros Militar da Samambaia. Mais detalhes também estão contidos em edital.

Os militares devem atuar contra a violência no DF. Em menos de três meses, 2020 registrou 70 homicídios. Para o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, as contratações são fundamentais. “Só assim conseguiremos melhorar a sensação de segurança das pessoas”, afirmou.