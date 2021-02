PMDF se mobiliza em campanha de doação de sangue

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de militares da Academia de Policia Militar de Brasília (APMB), alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) se mobilizou para realizar doação de sangue na manhã deste sábado (6). A Hemoclínica recebeu 21 alunos policiais doadores.

A campanha da Polícia Militar teve início no dia 18 de janeiro com alunos do 7º Curso de Formação de Praças (CFP VII). E se estendeu de forma voluntária para o BPchoque, Rotam, Bope, 16°Bpm, 8°Bpm e agora o CFO.

Segundo a Hemoclínica, um doador é capaz de salvar quatro vidas pois o sangue do doador é dividido em quatro hemocomponentes: hemácias, plasma, plaquetas e crioprecipitado.

Através deste gesto simples e concreto, no período do dia 18 de janeiro até hoje (6/2), as doações dos policiais militares já salvaram 520 vidas de forma direta.

Segundo o Tenente Massahiro, responsável por levar os alunos policiais à Hemoclínica: “A PMDF tem o privilégio em contribuir realizando esse gesto de amor e solidariedade, em que os alunos do CFO, através desse ato, possam concretizar o juramento de defender a sociedade mesmo com o sacrifício da própria vida. É uma honra poder ajudar e externar nossa missão de defender a sociedade, sempre ajudando a quem precisa. É um gesto singelo, mas que salva muitas vidas”.

A Hemoclínica enfatiza a necessidade de reposição de sangue. Principalmente neste período de pandemia. Os interessados podem fazer o agendamento pelo site www.hemoclinica.df.com.br ou ligarem no (61) 3346-9788.