PMDF retoma operação de derrubada do Assentamento 26 de Setembro

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), retomou a operação de derrubada em uma parte do Assentamento 26 de Setembro. Os militares foram responsáveis pela segurança e a tentativa de mediação com os moradores.

Os policiais foram recebidos com atitudes hostis pelos moradores. Foram jogados paus, pedras, garrafas e houve queima de pneus. Foi necessário o uso do policiamento de choque, tanto o ligeiro, como o montado para dispersão dos manifestantes.

Ninguém em nenhum dos lados saiu ferido. Uma viatura da PMDF teve o vidro quebrado e os militares conseguiram localizar, através do helicóptero, diversas matérias que seriam usados para o enfrentamento pelos manifestantes. A operação se encerrou por volta das 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o vídeo.