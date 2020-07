PMDF retira das ruas do DF 10 armas de fogo nas últimas 24h

PUBLICIDADE

Deste sábado (25) a madrugada deste domingo (26), a Polícia Militar apreendeu 10 armas de fogo pelo Distrito Federal. Desde o começo do mês, a PM vem intensificando as operações de desarmamento.

Em Brazlândia a equipe de ROTAM patrulhava no Núcleo Rural Café sem Troco, quando percebeu que vários homens que estavam na frente de uma casa, ao avistarem a viatura, ficaram nervosos e entraram na residência. Os policiais localizaram na frente da casa duas munições calibre .28 e decidiram abordá-los. No interior da residência, embaixo do sofá foram encontradas duas armas caseiras. Um dos abordados assumiu a propriedade. O suspeito foi conduzido para à 6ª Delegacia de Polícia.

Também no Assentamento Betinho, na área rural de Brazlândia, policiais militares do Batalhão Rural Oeste apreenderam uma arma artesanal. A equipe foi acionada para uma ocorrência de ameaça e dano. Ao chegar no endereço o autor dos crimes havia fugido e deixado uma espingarda caseira, uma balança de precisão e dois cachimbos utilizados para fumar crack. O material apreendido foi conduzido para a Delegacia de Polícia.

Em Planaltina, os policiais militares prenderam em flagrante um homem que portava um revólver calibre .22 com cinco munições, na Bica do Der gleba. Ele foi acusado de ameaçar o próprio filho. O detido foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia.

Em Taguatinga, um homem foi detido durante abordagem preventiva com uma pistola calibre .380. Ele foi conduzido para a 12ª Delegacia de Polícia

Em Samambaia, às 2h deste domingo (26) os policiais militares, durante patrulhamento, se depararam com um homem, aparente morto por disparos de arma de fogo. Com ele havia um revólver calibre.38 com seis munições e uma pistola Glock calibre 380mm sem munição, além de um carregador de 9mm com 12 munições. Ocorrência registrada na 26ª Delegacia de Polícia.

Já na QR 423 da Samambaia, a equipe de Rotam, durante abordagem localizou com um homem uma caixa lacrada de munição calibre .22

Na Asa Sul, próximo ao TJDF, dois homens em atitude suspeita foram abordados pela equipe que patrulhava a região. Com eles foi localizado um revólver calibre .38 com 5 munições. Os dois foram conduzidos para a 5ª Delegacia de Polícia.

Na Ceilândia, um detido com uma pistola calibre .380, numeração raspada e 15 munições. O homem foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia.

Em Santa Maria, na QR. 308, o Grupo Tático Operacional (Gtop 46) foi verificar um chamado de perturbação da tranquilidade e no endereço realizou algumas abordagens. Com um adolescente foi encontrado uma arma de fogo caseira tipo pistola. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

As informações são da PMDF