PMDF resgata pássaros silvestres em cativeiro ilegal no Sol Nascente

João Paulo de Brito

Os policiais militares do Batalhão Ambiental realizaram, na manhã desta quarta-feira (20), o resgate de nove pássaros silvestres que estavam em um cativeiro ilegal, localizado no Setor Habitacional Sol Nascente em Ceilândia, por volta das 11h desta .

O Grupamento de Operações no Cerrado fazia o patrulhamento na região quando avistaram gaiolas em uma residência. Os agentes fizeram contato com o morador do local e perceberam que tanto ele quanto outros dois homens, responsáveis pelas aves, não possuíam autorização para criar os animais.

Os envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) devido terem infringido o artigo 29 da Lei 9.605/98. Os animais silvestres foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).