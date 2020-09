PMDF resgata cobra em apartamento em Águas Claras

PUBLICIDADE

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA/PMDF) resgatou uma serpente muçurana de um apartamento em Águas Claras na noite de domingo (22).

Um morador do apartamento acionou a polícia e disse que a cobra apareceu na varanda do vizinho antes de se locomover até a residência dele. Ele afirmou também que não sabe de onde a serpente surgiu.

A cobra será conduzida ao Zoológico de Brasília. Não se sabe se a serpente saiu do habitat natural até o apartamento ou se estava em cativeiro.

Naja

Desde julho deste ano, o surgimento de cobras no Distrito Federal desperta a atenção da população. Isso porque, no início daquele mês, uma Naja kaouthia foi encontrada na capital após picar um jovem de 22 anos. Como não há serpentes dessa espécie no Brasil, o caso chamou a atenção das autoridades.

Depois de investigações da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), descobriu se que o jovem picado, Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, estaria promovendo o tráfico de animais silvestres. Foram encontradas outras 17 cobras que ele mantinha em cativeiro. A família dele o acobertava — a mãe cuidava do local onde os animais ficavam encarcerados.