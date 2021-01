PMDF resgata Arara Canindé com asa quebrada em Vicente Pires

PUBLICIDADE

Os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental resgataram uma arara da espécie Canindé, na manhã desta segunda-feira (04), em Vicente Pires. O animal estava com uma fratura na asa.

O animal foi achado na Rua 04, Chácara 28, do lado da ponte que está sendo construída, por volta das 10h. A arara estaria presa em uma ribanceira, próximo à construção, e a polícia foi acionada para resgatar o animal

A equipe capturou a ave e a encaminhou ao Zoológico de Brasília, onde a médica responsável pelo plantão confirmou a fratura na asa do animal. Ficou a cargo do zoológico a soltura do animal após o tratamento.