PMDF resgata animais pelo Distrito Federal

Entre domingo (1º) e esta segunda-feira (2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada três vezes para resgatar animais silvestres encontrados em área urbana. Veja!

Sagui

Na tarde de domingo (1º), por volta de 12h30, um sagui de tufo preto foi encontrado na QE 4, conjunto G do Guará I. Ele estava dentro de um apartamento de um dos blocos da região, em boas condições, e foi solto pela corporação em seu habitat natural.

Cobra

Militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foram acionados por volta de 11h desta segunda (2) para irem até a Colônia Agrícola Samambaia – Rua 01, chácara 98. A dona da casa que informou sobre uma serpente dentro de uma caixa.

A serpente, uma cobra cipó, foi colocada numa caixa de contenção e entregue ao CETAS (Centro de Triagem de Animal Silvestres do IBAMA. Os policiais orientaram a moradora a procurar a PMDF sempre que localizar uma serpente, não tentando captura-la.

Jaguatirica

O BPMA foi acionado sobre um filhote de Jaguatirica em uma residência, no condomínio Alto da Boa Vista , em Sobradinho. No local foi confirmado que era uma Jaguatirica jovem, macho, com cerca de 3 quilos, sem ferimentos aparentes e com boa saúde. O animal foi solto na mata.