PMDF recupera veículos roubados na noite dessa sexta (10)

PUBLICIDADE

Na noite de sexta-feira (10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou dois veículos roubados no Distrito Federal (DF). O primeiro veículo recuperado foi uma moto, no Gama. A corporação fazia patrulha no setor sul da cidade quando viu dois jovens circulando com a moto de faróis apagados.

A abordagem foi feita e, após a verificação dos identificadores, descobriu-se provável adulteração e que o veículo era produto de roubo. Os militares encaminharam os adolescentes, de 14 e 16 anos, para a Delegacia da Criança e do Adolescente para registro da ocorrência.

O segundo veículo foi abordado pelo Grupo Tático Operacional 29 (Gtop 29), no setor Oeste do Gama. O carro havia sido roubado em Valparaíso (GO). O carro havia sido estacionado e, uma hora depois, o casal que cometeu o crime reapareceu.

A abordagem foi realizada pela equipe do Gtop 29 e não foi encontrada a chave do veículo com os abordados. Após entrevista, o homem confessou que ele estava na posse do carro e que teria arremessado a chave do veículo no telhado de uma casa com a aproximação da viatura. O casal foi encaminhado à delegacia onde o carro foi restituído à vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE