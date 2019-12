PMDF recupera veículos roubados em Taguatinga

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, na manhã desta segunda-feira (30), dois veículos roubados. O 3º sargento Cleiton e o soldado Helder França encontraram uma caminhonete na QNF 12, em Taguatina. O automóvel foi encontrado no meio da rua, com o interior revirado e sem o sistema de som.

A mesma equipe encontrou, pouco tempo depois, uma motocicleta escondida entre arbustos na QNF 19, ao lado da Escola Classe 27, sem ninguém próximo a ela.

Os dois veículos, que têm placas de municípios goianos e foram levados para a 17ª Delegacia de Polícia (DP). Os policiais entraram em contato com os proprietários para que eles possam buscar a caminhonete e a motocicleta.