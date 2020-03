PMDF recupera três carros apenas na manhã desta terça

PUBLICIDADE 

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou três veículos. Um dos carros é avaliado em mais de R$ 100 mil.

Apenas em 2020 a PMDF recuperou cerca de 700 veículos.

O primeiro carro recuperado foi um Jeep Compass, que começou a ser acompanhado em Santa Maria. O condutor abandonou o veículo e fugiu. Dentro do automóvel os policiais encontraram os pertences do dono do carro, dentre eles um celular e uma bolsa. O suspeito não foi localizado e o carro conduzido à 33ª DP.

O segundo carro foi localizado pelos militares do 9º Batalhão do Gama, que prenderam um homem que estava circulando com o veículo. O carro era um Fox e o motorista foi preso e encaminhado para registro de ocorrência.

No Setor Norte do Gama, três homens estava em atitude suspeita. Quando uma viatura chegou perto dos rapazes e do Prisma, no qual estavam dentro, os ocupantes saíram correndo. A polícia ainda conseguiu recuperar e prender dois deles. O carro não era roubado, mas a placa era clonada. O motorista, que tentou fugir e foi preso, não soube explicar o motivo da troca das placas.