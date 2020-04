PMDF recupera carros roubados em três regiões

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) recuperou três carros roubados em três regiões administrativas do DF nesta terça-feira (31). Dois homens, um de 36 e outro de 32 anos, foram presos, e dois adolescentes foram apreendidos.

Na primeira ocorrência, a Polícia Militar do Goiás pediu auxílio à corporação do DF após um Fiat Palio ser roubado em Águas Lindas-GO. A dupla suspeita do crime também teria subtraído um Fiat Gran Siena em Samambaia, ainda na terça (31).

Durante perseguição, viu-se que os suspeitos seguiam no Palio em direção a Brazlândia, mas eles acabaram decidindo voltar para Águas Lindas. Os homens foram avistados pelo helicóptero na PMDF próximo à Chácara 8 no Setor Coimbra, no município goiano. Neste momento, um deles tentou jogar fora as chaves do Siena roubado em Samambaia.

Depois de encontrados, os homens foram detidos e levados à delegacia. Lá, as vítimas reconheceram os carros.

Adolescentes em Ceilândia

Também na terça (31), na QNR 2, em Ceilândia, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após um Nissan Versa ser roubado em Águas Lindas e levado para a região.

Após intensificar o patrulhamento, a polícia encontrou os jovens. Durante revista, viu-se que eles estavam com um revólver calibre 38, um simulacro de pistola, uma máquina de cartão e alguns objetos roubados.

Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente e foram reconhecidos pelo dono do carro.