PMDF recupera carros roubados em Samambaia

A Polícia Militar (PMDF) recuperou dois carros que haviam sido roubados na quinta-feira (27). As duas ações foram realizadas em Samambaia.

O primeiro veículo, um Fiat Argo, foi recuperado em 15 minutos, segundo os militares. O carro foi encontrado por volta de 18h, na quadra 602, em Samambaia Norte, após ser roubado na 302, em Samambaia Sul. Também foram encontrados uma faca utilizada no assalto e o celular do dono do automóvel. Três suspeitos do crime foram levados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

O segundo carro foi recuperado já na madrugada desta sexta (28). O proprietário ainda nem havia percebido o furto, de acordo com a PMDF.

Um homem foi visto por militares tentando empurrar o veículo, de modelo não especificado, na QR 1029, em Samambaia Norte. No momento da abordagem, os policiais viram que o vidro do passageiro estava quebrado, e que o aparelho de som estava danificado em razão de uma tentativa de furto.

O proprietário foi contatado e disse que não sabia que o veículo havia sido furtado. Ele ainda acreditava que o carro estava estacionado em frente à sua casa.

O suspeito do crime foi levado à 26ª DP.