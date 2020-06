PMDF recupera carro roubado no Lago Sul

PUBLICIDADE

No fim da noite dessa sexta-feira (12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 5º Batalhão (Gtop 25), recuperou um carrou que havia sido roubado no Lago Sul. Os policiais, ao ficarem sabendo do assalto, intensificaram o policiamento na região e localizaram o veículo no conjunto 10 da QI 25, às 23h50 de ontem.

Os dois suspeitos, quando viram a corporação, abandonaram o veículo e saíram correndo, mas acabaram detidos logo depois. A equipe encontrou, dentro do veículo, um revólver calibre 38, com uma munição intacta, e outros objetos que haviam sido roubados pela dupla.

A vítima, que teve pernas e mãos amarradas no momento do roubo, reconheceu os suspeitos, que foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia (DP) e autuados por roubo com restrição de liberdade e porte ilegal de arma de fogo.

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE