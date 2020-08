PMDF recupera carro e remédios roubados de farmácia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) recuperou, na noite de quinta-feira (27), um carro roubado na QNM 18, em Ceilândia. Além do veículo, também foram roubados medicamentos de uma drogaria. Entenda o caso:

Os militares patrulhavam a área, quando foram acionados para uma ocorrência de roubo a uma farmácia na QNM 18. Além de remédios, os suspeitos levaram o carro de uma das vítimas do local e fugiram em direção à Praça do Cidadão.

Após busca, os policiais encontraram os suspeitos no veículo roubado. Eles deixaram o carro e fugiram em direções opostas para despistar os militares. Os PMs decidiram deter várias pessoas para averiguar se as vítimas os reconheciam. Nenhuma delas foi apontada como autora do crime.

Então, os PMs voltaram a fazer buscas pela região, até conseguirem encontrar uma sacola com vários medicamentos de uso controlado que haviam sido roubados da farmácia. Os remédios e o carro foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), que cuida do caso. Os suspeitos não foram localizados.