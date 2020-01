PMDF recupera carro após acompanhamento e troca de tiros em Ceilândia

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta sexta-feira (24) policiais militares da Rotam prenderam três suspeitos, dois homens e uma mulher, após um acompanhamento no Sol Nascente. Quatro pessoas teriam roubado um carro em Taguatinga. Um revólver e uma pistola foram apreendidos.

A equipe da Rotam avistou o carro suspeito andando pela contramão na quadra 16 do Setor O. O acompanhamento durou alguns minutos, o veículo seguiu em alta velocidade até uma estada de chão no Sol Nascente, onde os suspeitos atiraram contra os policiais que revidaram.

O carro roubado estava com o pneu trazeiro esquerdo com defeito e o condutor foi alvejado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido para o HRC, onde veio a óbito. Com os suspeitos, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e uma pistola 635.

Os três suspeitos foram encaminhados para a 24ª DP, onde foi registrada a ocorrência.