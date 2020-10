PMDF recebe denúncia e prende jovem com drogas no Guará

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) prendeu, na noite de terça-feira (13), um jovem que portava tabletes de maconha em uma mochila. Ele foi preso ao sair da Estação Guará, do Metrô-DF.

Militares chegaram até o suspeito após receber uma denúncia anônima. O denunciante disse que, ao passar de metrô na Praça do Relógio, o jovem entrou no vagão e sentou à sua frente exalando cheiro de drogas. O indivíduo que fez a denúncia deu, ainda, características físicas do homem. Disse também que ele apresentava nervosismo e que ele disse a alguém, em ligação telefônica, que desceria na Estação Guará.

Os PMs foram até a estação indicada e encontraram o jovem tentando deixar o local. Com ele, havia cerca de 4,5 quilos de maconha. O rapaz disse que havia pego a substância com um morador de Samambaia.

Os militares foram até Samambaia e encontraram o homem indicado. No entanto, ele negou ser dono da droga, e nada foi encontrado na casa dele.

A ocorrência foi registrada para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).