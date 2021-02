PMDF realiza várias abordagens durante operação em Ceilândia

PUBLICIDADE

Mateus Souza

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desencadeou a Operação Certo Total, nessa quarta-feira e quinta-feira (dias 3 e 4), em Ceilândia. Durante a ação, foram realizadas diversas abordagens. Com isso, a corporação pretende aumentar a sensação de segurança da população.

A equipe instalou pontos de bloqueio e realizou abordagens a veículos e transeuntes nas quadras da região.

A operação contou com a participação da BMT (Batalhão de Motopatrulhamento Tático), Rotam, BPCães, Patamo e BPTRAN. Além das equipes do complexo administrativo, dos Gtops do 8º e 10º BPM e da Rotran 28.

Abordagens

Às 19h30, os policiais realizaram uma abordagem na QNO 18. Durante a vistoria, a cadela Charlotte localizou quatro porções grandes de maconha, três pacotes pretos de cocaína e oito pinos de cocaína em cima de uma mureta de gás. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado e os entorpecentes foram apreendidos e levados à 15ª Delegacia de Policia (DP).

Às 20h50, ao realizar patrulhamento na EQNM 22 de Ceilândia Norte, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita, em uma praça. Os policiais abordaram o rapaz, mas nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, os cães Dragon e Doris realizaram buscas no local e localizaram seis cigarros de maconha e seis porções da droga nas proximidades. O material também foi encaminhado à 15° DP.

Às 21h30h, uma equipe do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) realizava o patrulhamento na QNM 06, Conjunto N, quando avistou diversos indivíduos em atitude suspeita. Ao realizar uma abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína em posse de um deles.

O homem e a droga foram conduzidos à 15ª DP, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de Uso e Porte de Substância Entorpecente.

Às 22h45h, policiais do BPCães realizaram a abordagem de dois suspeitos. Com eles nada foi encontrado. No entanto, o cão Konan encontrou duas porções de substância entorpecente análoga à maconha nas proximidades. A substância encontrada também foi levada à 15ª DP, onde foi lavrado o TCO.

Resultados obtidos:

Veículos abordados: 146

Teste realizados: 92

Pessoas abordadas: 158

Recusa: 14

Alcoolemia Adm: 04

Total de alcoolemia: 18

Inabilitado: 13

CNH vencida: 02

Veículo não licenciado: 09

Celular: 04

Cinto: 02

Diversos: 02

Total de autos: 50 (autos eletrônicos/manuscritos)