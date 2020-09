PMDF prende um homem e apreende dois adolescentes por homicídio em Ceilândia

PUBLICIDADE

Na noite desse sábado (5) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 27 anos e apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por homicídio na QNN 23 de Ceilândia após acionamento via 190. A pessoa que solicitou afirmou que havia um homem esfaqueado dentro de um veículo no local.

A corporação, então, se dirigiu para a região mas, chegando no local, a vítima já havia sido socorrida por familiares e levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Mesmo após o socorro da família, o homem veio à óbito no hospital.

Fazendo ronda na região a corporação localizou os três suspeitos do crime, que confessaram a ação e informaram que ocorreu um desentendimento entre eles e a vítima e por isso o agrediram com golpes de faca.

Os dois adolescentes foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) e o maior de idade foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (DP). Chegando nas unidades policiais, foi possível constatar que todos já tinham passagem.

O adolescente de 15 anos já tinha passagem por uso e porte de substância entorpecente. O jovem de 16 tinha passagem por roubo, tráfico de drogas, receptação, ameaça, desacato e lesão corporal. Já o homem passagem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.