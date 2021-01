PMDF prende três homens que portavam arma ilegal na Estrutural

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, por volta das 15h desta quarta-feira (13), três homens que circulavam com uma pistola e munição, na Estrutural. De acordo com as informações, os detidos têm passagens por roubo, tráfico, formação de quadrilha, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

O Grupo Tático Operacional (Gtop 35), suspeitou de três pessoas que estavam em um veículo Fiesta, da cor preta. Os policiais solicitaram que parassem, pedido que não foi cumprido.

A partir disso, os militares começaram a fazer o acompanhamento dos três homens e, posteriormente, conseguuram detê-los. |Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola calibre .9mm com 58 cartuchos de munição.

O trio foi encaminhado com a arma e munição para a 1ª Delegacia de Polícia.