PMDF prende traficantes que agiam no DF

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nessa sexta-feira (16), prendeu três pessoas por tráfico de drogas nas ruas do Distrito Federal (DF). Dois homens foram detidos em Planaltina e um no Paranoá.

O Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) patrulhava pela rua 10 de Planaltina por volta de 18h40 quando viu dois homens jogando drogas para dentro de um lote e os detiveram. Com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), foram encontradas 140 pedras de crack e 12g de cocaína.

Os dois eram conhecidos por cometer diversos crimes na cidade e, segundo agentes da 31ª Delegacia de Polícia (DP), eles estavam sendo monitorados e a corporação sabia onde mais poderia ter drogas.

Em uma casa no setor Buritis II, foram localizados um rádio transmissor e mais três porções grandes de crack. Eles foram levados para a 16ª DP, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Tentativa de agressão

Por volta de 20h dessa sexta-feira (15), o Grupo Tático Operacional 40 (Gtop 40) fazia patrulhamento no Paranoá quando viram um homem que, ao avistar a corporação, jogou um objeto no telhado de uma casa e tentou fugir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da tentativa fuga, ele foi abordado a poucos metros do local onde estava. Durante a busca pessoal os policiais encontraram no bolso do indivíduo uma certa quantidade de entorpecente (provavelmente maconha) e dinheiro. O objeto “dispensado” foi encontrado no telhado de uma casa e se travava de crack e cocaína, todas fracionadas e prontas para a venda.

Durante a abordagem, parentes do abordado se aglomeraram e um deles agrediu os policiais militares com socos e pontapés. Diante da injusta agressão, os policiais utilizaram o uso progressivo da força com emprego de equipamento não letal. Em seguida, outra pessoa identificada como tio de um dos envolvidos também passou agredir os policiais militares, empurrando e desferindo socos contra um deles. O policial também fez uso de equipamento de choque e cessou a agressão.

Todos foram encaminhados ao Hospital Regional de Planaltina para análise física sendo em seguida encaminhados para 6ª DP. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, ameaça e resistência. Um dos envolvidos tem 19 anos e passagem por porte de arma branca e roubo em estabelecimento comercial quando ainda era menor de idade. Dessa vez foi autuado por tráfico de drogas. O outro preso tem 52 anos e não tinha passagem pela polícia, sendo autuado por vias de fato, ameaça e resistência. O terceiro envolvido tem 24 anos e uma passagem por desobediência, resistência em desacato. Ele também foi autuado por ameaça, vias de fato e resistência.