PMDF prende traficante de drogas na Vila São José, em Vicente Pires

No último domingo (3), agentes da Rotam, da Polícia Militar, prenderam um homem que vendia drogas na Vila São José, em Vicente Pires.

Os agentes estavam fazendo o patrulhamento de rotina quando viram dois homens em atitude suspeita dentro de um Fiat Uno vermelho. Os dois ficaram muito nervosos com a chegada da polícia militar e, por isso, foram abordados.

Um outro homem tentou fugir quando percebeu a chegada da polícia, mas foi impedido pela Polícia Militar. Com os dois indivíduos do veículo nada de ilícito foi encontrado, mas um dos homens confirmou que estavam no local para comprar drogas para uso próprio. E informou inclusive o nome do vendedor.

O traficante era o terceiro homem, que tentou fugir ao ver a polícia.

os agentes solicitaram a entrada no lote do homem, mas não foram permitidos pelo homem. No entanto, seu genitor permitiu a entrada.

Dentro da casa foram encontradas grandes quantidades de maconha, cerca de 2Kg, e mais 340g de Skunk. O homem então foi preso.

Ele tem 21 anos e possuí uma passagem por vias de fato e outra por tráfico de drogas, todas elas cometidas ainda quando era adolescente.