PMDF prende traficante com pistola 380, cocaína e maconha em Ceilândia

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no conjunto D da QNN 7 em Ceilândia, por volta das 9h30 desta segunda-feira (21).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) avistaram um homem em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Com ele a equipe encontrou aproximadamente 100g de cocaína.

Na casa do suspeito havia 10 tabletes de maconha, cocaína, duas balanças de precisão, R$ 3320,00 em espécie, uma pistola 380 e 49 munições. O homem foi preso e apresentado na 15ª Delegacia.

As informações são da PMDF