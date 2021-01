PMDF prende suspeitos de tráfico de drogas em Sobradinho e Gama

PUBLICIDADE

Mateus Souza

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um casal e um homem suspeitos de tráfico, no Gama. A corporação também prendeu outro homem que mantinha uma plantação de maconha em Sobradinho. As prisões ocorreram na madrugada desta quinta-feira (14).

O casal, um homem de 22 anos e uma mulher de 20, pagou R$ 300 para que um motorista de aplicativo, de 28 anos, o levasse com a droga para o Gama.

A PMDF abordou o trio na DF 290, por volta da meia-noite, e encontrou a droga dentro de uma mala que estava no veículo.

Os policiais apreenderam 1,5 Kg de maconha, uma porção de skank, uma porção de cocaína e R$ 800 em espécie.

O casal assumiu a propriedade dos entorpecentes. O motorista alegou que desconhecia o conteúdo levado na mala e que não desconfiou da situação, mesmo após ter recebido uma quantia muito superior ao real valor da corrida.

Os três foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia.

Plantação em Sobradinho

Uma equipe da PMDF também prendeu um homem por tráfico de drogas, nesta madrugada de quinta-feira (14), na Rua Prometida, Conjunto D, Sobradinho I.

A equipe realizava um patrulhamento no local, quando abordou um homem em atitude suspeita e encontrou com ele três porções pequenas de maconha, além de R$ 35,00.

No local, foi encontrado ainda uma plantação com aproximadamente 17 pés de maconha e mais 14 porções do entorpecente, já embaladas, além de uma balança de precisão.

O homem foi encaminhado à 13ª DP. No local, os militares constataram que o suspeito possui um mandado de busca e apreensão em seu desfavor, emitido quando ele ainda era menor de idade.