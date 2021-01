PMDF prende suspeito de realizar disparos de arma de fogo em Planaltina

PUBLICIDADE

O Grupo Tático Operacional (Gtop 34) prendeu, por volta das 16h da última sexta-feira (1°), um homem de 60 anos que teria efetuado disparos de arma de fogo, na região administrativa de Planaltina.

Os militares realizavam o policiamento na cidade quando souberam do caso, que aconteceu no condominio Novo Petrópolis.

Ao chegar no local, a equipe avistou um senhor que ficou nervoso com a presença dos policiais. Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver com três cartuchos de munição deflagrados e três intactos.

O homem foi conduzido até a 16ª Delegacia de Polícia.