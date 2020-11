PMDF prende suspeito de integrar suposta quadrilha envolvida em furtos de carros de luxo

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um membro de uma suposta quadrilha que furtava carros. De acordo com as investigações preliminares, os suspeitos mostravam interesse em comprar os veículos de luxo e pediam para dar uma volta. Na sequência, outros membros levavam os carros para serem clonados e revendidos em outros estados.

Ainda de acordo com os investigadores, o suspeito foi encontrado conduzindo um dos veículos que foram furtados. Com o homem, os policiais encontraram uma suposta licença do veículo, do ano de 2020.

O caso segue sob investigação. A polícia suspeita que a quadrilha faça parte de um grande esquema de clonagem e furto de veículos.