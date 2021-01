PMDF prende suspeito de homicídio em São Sebastião

PUBLICIDADE

Mateus Souza

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde dessa quinta-feira (28), um homem de 39 anos suspeito de homicídio. O crime foi cometido durante a madrugada do mesmo dia, em São Sebastião, e o homem foi preso na Asa Norte. O suspeito teria esfaqueado a vítima no peito.

Os policiais receberem informações de que o acusado estaria trabalhando em um edifício, na Asa Norte, e se dirigiram até o local, na quadra 713. Quando a equipe chegou, o homem estava escondido em um banheiro do estabelecimento.

A equipe o localizou, efetuou a prisão e conduziu o suspeito à 30ª DP. Durante o interrogatório, o homem confessou o crime. Em seguida, ele foi preso em flagrante por homicídio. O acusado já tinha passagem por embriaguez ao volante e ameaça. O caso segue sob investigação.