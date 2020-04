PMDF prende suspeito de furtar interior de veículos na Asa Norte

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (23), um homem suspeito de furtar itens do interior de veículos na Asa Norte.

Durante patrulhamento nas imediações do Setor Hoteleiro Norte (SHTN), um homem parou os policiais e informou que o carro dele havia sido arrombado no estacionamento de um hotel. O suspeito quebrou o vidro do carro com uma pedra e fugiu.

Os militares deram início às buscas e encontraram o suspeito próximo ao shopping Liberty Mall. Ele apresentava lesões aparentemente geradas pelos estilhaços do vidro do carro arrombado.

Ficha extensa

O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (área central). Lá, constatou-se que o homem tem diversas passagens, sendo 10 por furto, quatro por lesão corporal, três por exercício ilegal da profissão, uma por porte e uso de drogas, uma por roubo, uma por desacato e uma por ameaça.