PMDF prende suspeito de estupro na Ceilândia

João Paulo de Brito

[email protected]

Os policiais militares da região de Ceilândia realizavam um patrulhamento prevenção na cidade, na manhã deste domingo (22). Durante a ação, os agentes foram acionados pelo COPOM para averiguar uma ocorrência de estupro.

Ao chegar no local em uma chácara no Setor Habitacional Sol Nascente, os policiais localizaram a vítima do caso. Segundo a mulher, ela estava numa festa e foi trancada em um quarto por um homem e, neste local, foi obrigada a manter relação sexual com ele.

Alpem disso, informou as características do autor e contou que ele estaria com o pai dela. O suspeito foi identificado próximo ao local e preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher.