PMDF prende suspeitas de integrar quadrilha que cometer furtos na Rodoviária do Plano Piloto

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

Os policiais militares do 6º Batalhão prenderam na última quarta-feira (30), duas suspeitas de integrarem uma quadrilha que pratica furtos na Rodoviária do Plano Piloto. As mulheres foram detidas em duas ocorrências .

No primeiro caso, uma vítima abordou os militares, por volta das 16h, e relatou que tinha sido vítima de furto no banheiro do Conjunto Nacional. Após o rastreamento do celular da mulher, o aparelho foi localizado e indicava que estava em um ônibus que ia em direção ao Eixo L.

O veículo foi abordado e uma mulher foi detida com o aparelho telefônico. Ela foi encaminhada para à 5º Delegacia, local em que a ocorrência ficou em apuração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mesmo dia, por volta de 20h, outra mulher teve seu celular furtado na Rodoviária e acionou a PMDF. Ela alegou que conseguiria identificar a autora do crime. A suspeita foi encontrada, mas não apresentava o porte do celular furtado. Ela também foi levada à 5º Delegacia onde foi registrada a ocorrência.