PMDF prende quatro suspeitos de tráfico de drogas no Guará

Quatro homens foram detidos no Guará sob suspeita de tráfico de entorpecentes. Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram a abordagem por volta das 23h, dessa quarta-feira (02).

De acordo com a corporação, uma equipe da Rádio Patrulha avistou um rapaz saindo de dentro de um dos lotes, próximo ao conjunto G. O homem foi abordado e com ele foi encontrado uma pedra de crack. Ao ser questionado, o jovem informou que havia acabado de comprar o entorpecente por R$ 20.

Em seguida, os policiais foram até o lote, na QE 40, e encontraram um suspeito que saiu correndo, enquanto jogava um objeto ao chão. O homem foi detido pelas autoridades e com ele foi encontrado R$ 150,00 em espécie.

Os policiais identificaram que os objetos jogados ao chão eram uma porção de maconha e algumas dezenas de pedras de crack, prontas para comercialização.

Os policiais ainda realizaram um vistoria em um barraco próximo, onde foram encontrados mais dois suspeitos. No local, foram apreendidos mais pedras de crack, facas com vestígio de droga, papel filme, uma balança de precisão, relógios, celulares, máquina de cartão de crédito e outros objetos.

Foi solicitado o apoio do BPCães para localizar outros entorpecentes escondidos no local. Com isso, os cães Cobolt e CP Chico conseguiram encontrar, no terreno próximo e no barraco, outras porções de maconha e de crack.

Os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia, onde foram autuados.