PMDF prende quatro homens com carro roubado, drogas e arma em Brasília

PUBLICIDADE

Quatro homens foram presos suspeitos de por porte ilegal de arma de fogo, receptação e porte de drogas após abordagem na Via EPIA, altura da antiga rodoferroviária, por volta das 04h30 desta terça-feira (3).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23) avistaram dois carros em atitude suspeita na altura da quadra 2 do SAAN e iniciaram um acompanhamento. Durante o percurso um dos ocupantes de um dos carros arremessou um revólver, calibre 38 com 5 munições intactas, pela janela. Apenas um dos carros foi abordado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro do veículo várias porções de drogas e verificaram que o carro é produto de roubo. Os suspeitos foram apresentados na 5ª Delegacia.

As informações são da PMDF