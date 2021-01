PMDF prende quadrilha responsável por roubo das Lojas Americanas

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

[email protected]

Durante patrulhamento na cidade de Samambaia, policiais militares da ROTAM receberam a informação sobre um roubo ocorrido nas Lojas Americanas, localizada na CNB 09, em Taguatinga.

Os agentes abordaram o veículo utilizado no crime, entre as quadras 417 e 617 de Samambaia. Cinco suspeitos estavam no carro e a polícia encontrou 694 reais roubados do caixa da loja, nove aparelhos celulares também roubados, seis chocolates Laka, cinco chocolates Kinder e um pote de Nutella.

Com um outro indivíduo a Polícia Militar localizou 158 reais, uma carteira de identidade e uma porção de maconha. Na abordagem, os policiais constaram que o carro estava com a placa de outro veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dos cinco envolvidos, três deles tinham 17 anos de idade e foram apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente 2 para serem autuados pelo ato infracional análogo ao crime de roubo em estabelecimentos comerciais.

Os outros dois envolvidos, com idades variando entre 19 e 22 anos, foram autuados pelo roubo em estabelecimentos comerciais, corrupção de menores, receptação e falsidade ideológica na 26ª DP