PMDF prende principal quadrilha de furto em residência que agia em Taguatinga e Samambaia

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Uma mulher e dois homens foram presos na manhã dessa segunda-feira (9), após uma abordagem da Polícia Militar no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Por volta das 9 horas, policiais militares da ROTAM avistaram três pessoas em atitude suspeita dentro de um veículo Hyundai HB 20. Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada de errado, mas depois de uma busca rigorosa nos sinais identificadores do carro, foi descoberto que o veículo era clonado e havia sido furtado em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, o carro foi usado num furto a residência que aconteceu ontem, na QR 118 de Samambaia. Um dos envolvidos foi preso hoje ao dar entrada no Centro de Progressão Penitenciária depois de retornar do final de semana de liberdade. O homem tem três passagens por roubo, uma por porte de arma, uma por porte de droga e agora mais uma por receptação. Os outros ocupantes do veículo foram autuados por receptação.